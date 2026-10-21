Сын освобождённого американца Стивена Хаббарда, священник Кипрской православной церкви Иосиф Коулман заявил, что его любовь к русскому народу основана на духовных убеждениях и личном опыте. Об этом говорится в открытом письме, которое распространило адвокатское бюро ЕПАМ, сообщает РИА «Новости».

По словам священника, именно отец приобщил его к русскому православию. Поэтому освобождение Хаббарда стало для него особенно трогательным событием.

«Меня глубоко трогает, что отец, приобщивший меня к русскому православию, ныне освобождён благодаря акту милосердия, проявленному с участием России. Моя любовь к Русской православной церкви и русскому народу не нова и не политизирована. Она проистекает из духовного убеждения, личного опыта и дружбы, простирающейся за границы бытия», — написал отец Иосиф.

Хаббард — 73-летний уроженец Мичигана — жил на Украине с 2014 года. Согласно материалам дела, в феврале 2022-го он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с денежным довольствием не менее тысячи долларов в месяц. Американец прошёл обучение, получил оружие и боеприпасы. В апреле того же года его задержал российский военнослужащий. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наёмничестве. Свою вину он признал.

Накануне Дональд Трамп публично сообщил о личной просьбе к Путину освободить Хаббарда. А сегодня, на встрече в Петербурге, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф поблагодарил российского президента за освобождение соотечественника. В Кремле уточнили, что Путин освободил осуждённого американца Стефана Хаббарда из гуманитарных соображений.