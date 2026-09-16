Сын Роба Райнера избежит смертной казни, но может остаться в тюрьме навсегда

Прокуратура округа Лос-Анджелес не будет добиваться смертной казни для Ника Райнера, обвиняемого в убийстве родителей, режиссёра Роба Райнера и фотографа Мишель Сингер Райнер. Об этом сообщил окружной прокурор Натан Хокман, его заявление приводит Rolling Stone.

Если 33-летнего Райнера признают виновным, максимальным наказанием для него станет пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. При принятии решения прокуратура учитывала позицию других детей погибшей пары, Джейка и Роми, а также смягчающие обстоятельства.

Ник Райнер обвиняется по двум пунктам в убийстве первой степени. Сам он вину не признаёт. Ранее возможность смертной казни сохранялась из-за особых обстоятельств обвинения, включая версию следствия о том, что нападению предшествовало ожидание жертв.

Роба Райнера и его 70-летнюю супругу нашли мёртвыми 14 декабря 2025 года в их доме в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Их сын был задержан в тот же день, а позже большое жюри предъявило ему обвинение.