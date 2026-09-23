Сын Синди Кроуфорд перед смертью превращался в «овощ» из-за таблеток-блокаторов
TMZ: Врач назначал кетамин сыну Синди Кроуфорд перед его смертью
Обложка © ТАСС / Anthony Behar/Sipa USA
Врач выписывал Пресли Герберу кетамин, хотя знал о его проблемах с зависимостью, утверждает TMZ. Источники портала сообщили, что сын супермодели Синди Кроуфорд получал препарат незадолго до смерти в реабилитационном центре.
«Люди, которые регулярно общались с Пресли и обладают непосредственными сведениями, сообщили, что врач назначал ему кетамин, несмотря на то что знал о его проблемах с наркотической зависимостью», — пишет издание.
Имя специалиста, дозировку и схему приёма препарата портал не приводит. Связь назначенного кетамина со смертью Гербера пока не установлена. Вскрытие уже проведено, но официальная причина смерти отложена до получения результатов дополнительных исследований. По данным судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, на это может потребоваться несколько месяцев.
Кетамин применяется как анестетик, а также изучается в терапии ряда психических расстройств и зависимостей. При этом его использование именно для лечения наркотической зависимости не относится к показаниям, одобренным американским регулятором FDA.
Напомним, 27-летний Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд, скончался в рехабе 20 сентября. Правоохранители подозревают, что молодой человек мог умереть от передозировки наркотиками. Незадолго до смерти он публично рассказывал о проблемах с лечением и зависимости от назначенных препаратов. Признаков насилия на теле умершего не обнаружено.
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