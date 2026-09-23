Сын Синди Кроуфорд перед смертью превращался в «овощ» из-за таблеток-блокаторов

Врач выписывал Пресли Герберу кетамин, хотя знал о его проблемах с зависимостью, утверждает TMZ. Источники портала сообщили, что сын супермодели Синди Кроуфорд получал препарат незадолго до смерти в реабилитационном центре.

«Люди, которые регулярно общались с Пресли и обладают непосредственными сведениями, сообщили, что врач назначал ему кетамин, несмотря на то что знал о его проблемах с наркотической зависимостью», — пишет издание.

Имя специалиста, дозировку и схему приёма препарата портал не приводит. Связь назначенного кетамина со смертью Гербера пока не установлена. Вскрытие уже проведено, но официальная причина смерти отложена до получения результатов дополнительных исследований. По данным судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, на это может потребоваться несколько месяцев.

Кетамин применяется как анестетик, а также изучается в терапии ряда психических расстройств и зависимостей. При этом его использование именно для лечения наркотической зависимости не относится к показаниям, одобренным американским регулятором FDA.