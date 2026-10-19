Сыпь, рвота и слабость: Родителям объяснили, как не проморгать заражение детей вирусом Коксаки

Высокая температура, слабость, тошнота и высыпания на коже могут оказаться первыми признаками заражения вирусом Коксаки у ребёнка. Хотя в большинстве случаев инфекция протекает легко, иногда она способна привести к серьёзным осложнениям, особенно у младенцев. Об этом Life.ru рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн на фоне сообщений о возможном распространении заболевания в российских детсадах.

Вирус Коксаки — это энтеровирус, он относится к пикорнавирусам. Пикорнавирусы — это маленькие РНК-содержащие вирусы. Вирус полиомиелита, известный убийца и злодей, который сейчас почти ликвидирован, относится к этой же группе. Но Коксаки полиомиелита, конечно, не вызывает, у них другая специализация. Они могут вызывать болезни сердца, герпангину и целый ряд других заболеваний. Как правило, в большей части эти заболевания лёгкие, но иногда, когда поражаются младенцы и новорождённые, могут быть даже летальные случаи. Анатолий Альтштейн Российский вирусолог, доктор медицинских наук

Обычно у заболевших появляются ломота в теле, вялость, отказ от еды и тошнота. Иногда к этим симптомам присоединяется красная сыпь. При этом по одним только внешним признакам точно определить возбудителя невозможно.

Заражение происходит воздушно-капельным и фекально-оральным путями. В детских садах вирус способен распространяться при тесном контакте, через грязные руки и общие предметы. Главной мерой профилактики Альтштейн назвал соблюдение гигиены. Детей необходимо приучать регулярно мыть руки, а в помещениях — проводить уборку и обработку часто используемых поверхностей. Вакцины против вирусов Коксаки нет.

Ещё одна сложность заключается в том, что у Коксаки существует несколько разновидностей. Перенесённая инфекция не гарантирует защиты от повторного заражения другим серотипом. Поэтому даже переболевшему ребёнку по-прежнему необходимо соблюдать профилактические меры.

Если в группе детсада появились заболевшие, решение о дальнейшем посещении учреждения здоровыми детьми зависит от масштаба распространения инфекции. По мнению вирусолога, при единичных случаях полностью отказываться от детского сада необязательно. Однако ребёнка с симптомами необходимо оставить дома, обратиться к педиатру и соблюдать установленные санитарные ограничения.

Самым опасным из возможных осложнений Альтштейн назвал поражение сердца. В редких случаях энтеровирусы способны вызывать миокардит, а тяжёлое течение инфекции у новорождённых может представлять угрозу жизни. Если заболевание затягивается, появляются боли в груди или другие тревожные симптомы, необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью. Особое внимание следует уделять детям, которые из-за болезненных язв во рту отказываются пить: это повышает риск обезвоживания. Применение витаминов и лекарственных средств эксперт рекомендовал согласовывать с врачом.

Ранее Life.ru рассказывал о ребёнке из Новосибирска, у которого первые признаки Коксаки приняли за обычный ожог. Родители заметили небольшую ранку на пальце малыша, но не придали ей значения. Спустя несколько дней палец сильно отёк, а затем по телу распространились высыпания. После повторного обращения к педиатру ребёнку поставили диагноз.

Кроме того, в июле Life.ru сообщал об эпидемиологическом расследовании в детском саду города Обь Новосибирской области. Тогда специалисты Роспотребнадзора проверяли условия питания и водоснабжения, а также соблюдение санитарных требований. В учреждении усилили дезинфекцию и ввели ежедневные осмотры воспитанников, а за контактировавшими с заболевшими детьми установили медицинское наблюдение.