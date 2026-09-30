«Так же, как и на фронте»: Герой России Сайбель рассказал о работе в Госдуме

Первое заседание Государственной думы девятого созыва пришлось на 30 сентября, когда в России отмечают День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Герой России, участник программы «Время героев» и депутат Владимир Сайбель рассказал Life.ru о начале парламентской работы, ответственности перед избирателями и значении этой даты.

Первое заседание прошло достаточно насыщенно, в основном был решён ряд организационных вопросов. Главное — был избран председатель Государственной Думы. Им стал Вячеслав Володин, опытный руководитель, и для меня большая честь работать в его команде. Владимир Сайбель Депутат

По его словам, главная задача Госдумы — работать с наказами людей. То доверие, которое оказали граждане-избиратели, нужно оправдать делом. Депутат подчеркнул, что для него это вопрос чести и служебного долга, а оправдать доверие можно лишь регулярной усердной работой.

«Не жалея сил — точно так же, как и на фронте. С полной самоотдачей и с полной ответственностью за порученные дела», — заявил Сайбель.

Сайбель вошёл в состав Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он выразил уверенность в продуктивности предстоящей деятельности, отметив, что перед парламентариями стоят масштабные задачи и серьёзные вызовы. По его мнению, справиться с ними можно только при непосредственном взаимодействии с гражданами. Для этого необходимо прислушиваться к обращениям людей, учитывать их потребности и принимать решения исходя из реальных интересов населения.

Отдельное внимание собеседник Life.ru уделил совпадению первого заседания нового созыва с четвёртой годовщиной вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сайбель назвал 30 сентября одной из важнейших дат современной российской истории.

Особое значение, по словам депутата, имеет тот факт, что в нынешних парламентских выборах участвовали жители этих территорий. Сайбель подчеркнул, что граждане оказали избранным представителям огромное доверие, которое теперь предстоит оправдать конкретной работой.

Парламентарий также напомнил, что четыре года назад миллионы жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получили российское гражданство. По его оценке, тогда вся страна объединилась, а результаты нынешнего голосования вновь продемонстрировали поддержку принятого в 2022 году решения и политического курса президента Владимира Путина.

«Вся страна сплотилась, выступила единым фронтом. То решение, которое было принято четыре года назад, в этом году наш народ вновь подтвердил», — подчеркнул Сайбель.

В завершение депутат поздравил российских граждан с Днём воссоединения новых регионов с исторической Родиной.

Ранее Life.ru сообщал, что по итогам парламентских выборов мандаты получили участники президентской программы «Время героев». Среди них оказался и Владимир Сайбель, баллотировавшийся по списку «Единой России» от Новосибирской и Омской областей. Всего по предварительным результатам выборов в Госдуму прошли 27 участников программы, из которых 18 победили в одномандатных округах, а девять получили места по партийным спискам. Первое заседание парламента девятого созыва состоялось 30 сентября, его дату своим указом определил президент Владимир Путин.