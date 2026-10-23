«Таких неадекватов ещё не встречал»: За обвиняемую в убийстве бывшего девушку вступился работодатель

Работодатель 21-летней модели Юлии П., обвиняемой в убийстве бывшего возлюбленного в Москве, назвал девушку отличной сотрудницей и заявил об агрессивном поведении погибшего молодого человека. В разговоре с корреспондентом Life.ru Артём рассказал, что однажды лично столкнулся с 22-летним Вадимом на корпоративном мероприятии, после чего того пришлось выгнать.

Работодатель вступился за девушку, убившую бывшего парня в Москве. Видео © Life.ru

По словам мужчины, неприятная встреча произошла во время ночного корпоратива компании в Парке Горького. Артём выступал на мероприятии и решил познакомиться с молодым человеком, однако обычное рукопожатие неожиданно переросло в конфликтную ситуацию.

«При знакомстве с товарищем он меня начал провоцировать на драку. Протянул ему свою руку, он её начал вытягивать и агрессивно себя вести. Человек абсолютно неадекватный», — рассказал собеседник Life.ru.

В ту ночь Вадима удалили с мероприятия из-за его поведения. При этом Артём знал об отношениях молодого человека с Юлией, хотя о том, что они были знакомы ещё до переезда в Москву, узнал лишь после трагедии.

«Я таких людей [как Вадим] в принципе не видел. Всё, что происходит, — это какая-то вообще заказуха непонятная», — заявил мужчина, возмутившись публикациями об обвиняемой.

Сама Юлия, по словам работодателя, уже больше года трудится в компании и зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Девушка регулярно участвует в выставках, практически не пропускает работу и самостоятельно выплачивает кредит за автомобиль.

«Она у нас работает, отлично себя показывает. Она никогда не прогуливает работу. Пару раз болела за год, участвует во всех выставках, вообще девочка хорошая», — подчеркнул Артём.

На вопрос о предполагаемой работе Юлии на платформе OnlyFans мужчина ответил, что ничего об этом не знает. Он пояснил, что у девушки есть официальная работа с нормальной зарплатой. О задержании сотрудницы Артём узнал из публикаций в Интернете.

Напомним, 22-летнего Вадима обнаружили с ножевым ранением в квартире Юлии на Нижегородской улице. По версии следствия, между бывшими возлюбленными произошла ссора, во время которой девушка предположительно нанесла ему смертельный удар ножом. Сама Юлия вину не признаёт. Ранее Life.ru сообщал, что незадолго до гибели Вадим около 25 минут ждал у двери квартиры бывшей девушки. По данным SHOT, молодой человек пытался помириться с Юлией и просил прощения за увлечение ставками. После того как девушка впустила его внутрь, между ними произошёл конфликт, закончившийся трагедией. Заседание суда состоялось сегодня, девушку отправили в СИЗО.