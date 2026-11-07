Netflix вернёт зрителей во вселенную «Очень странных дел», но на этот раз история начнётся за несколько десятилетий до событий оригинального сериала. Стриминговый сервис заказал игровой приквел под названием «Другие миры: Приключение в мире Очень странных дел» (Other Worlds: A Stranger Things Adventure). Премьера запланирована на 2028 год, сообщается на официальном сайте Netflix Tudum.

Новый сериал перенесёт зрителей в 1950-е годы. Его события будут предшествовать не только истории Одиннадцатой и её друзей, но и театральной постановке «Очень странные дела: Первая тень», посвящённой прошлому Генри Крила.

Создатели обещают совершенно другую локацию, новых героев и неизвестных противников. При этом сериал сохранит атмосферу мистики, ужасов и сверхъестественных загадок, благодаря которой оригинальные «Очень странные дела» стали мировым хитом.

Согласно опубликованному тизеру, действие развернётся в 1955 году в городе Марион, штат Невада. Как пишет Variety, новая история может быть связана с событиями, предшествовавшими превращению Генри Крила в Векну. Ранее братья Дафферы намекали, что планируют подробнее исследовать происхождение его сверхъестественных способностей.

Над приквелом работают создатели оригинального сериала Мэтт и Росс Дафферы вместе со сценаристкой Кейт Трефри. Именно она станет шоураннером нового проекта. Первые три эпизода снимет Джо Райт, известный по фильмам «Гордость и предубеждение» и «Искупление». Съёмки пройдут в американском штате Нью-Мексико.

Анонс состоялся 6 ноября — в День «Очень странных дел». Эта дата выбрана неслучайно: по сюжету оригинального сериала именно 6 ноября 1983 года бесследно исчез Уилл Байерс. С этого события началась история загадочных происшествий в Хокинсе.

Основной сериал завершился пятым сезоном в конце 2025 года. Однако его популярность остаётся высокой. Ранее Life.ru сообщал, что «Очень странные дела» возглавили российский рейтинг сериалов по итогам первого квартала 2026 года. По данным «Медиалогии», проект набрал 15 948 баллов, значительно опередив ближайших конкурентов — российские сериалы «Ландыши» и «Первый отдел».

Кроме того, Netflix уже расширял франшизу за счёт анимации. Как писал Life.ru, весной 2026 года стриминговый сервис представил трейлер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Его действие происходит между вторым и третьим сезонами оригинального шоу. Шоураннер Эрик Роблес сравнивал проект с потерянным сезоном основной истории, а братья Дафферы объясняли, что хотели воссоздать атмосферу мультфильмов 1980-х годов.