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Регион
Опубликовано 4 октября, 14:14

Тегеран увидел в инциденте с самолётом Flydubai заговор для обвинения Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kbp.spotter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kbp.spotter

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что инцидент на рейсе Flydubai Дубай — Тель-Авив якобы был спланирован так, чтобы обвинить Тегеран или другие страны региона. Так дипломат ответил на вопрос журналиста об обвинениях в адрес Исламской Республики.

«Исключительно на основании заявлений, которые невозможно проверить, Иран обвиняют в планировании операций, относительно которых даже есть сомнения в том, были ли они. Как, например, с авиабазой Фэрфорд — базой, которую использовали США для осуществления атак на Иран», — сказал Багаи.

По его мнению, был настолько неуклюже спланирован для внушения небезопасности и обвинения Ирана или других игроков, что это поняли даже дошкольники.

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«Погибли бы все»: Пилоты сочли чудом вывод лайнера Flydubai из пике на высоте 14 тысяч футов

Рейс FZ1073 30 сентября следовал из Дубая в Тель-Авив, но экстренно приземлился в саудовском Табуке. Прокуратура ОАЭ сообщила, что второй пилот напал на командира в кабине с аварийным топором и попытался взять управление лайнером на себя. Эмиратские власти расценили произошедшее как попытку террористического акта. Прокуратура ОАЭ раскрыла детали нападения второго пилота Flydubai на командира с аварийным топором.

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Анастасия Никонорова
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