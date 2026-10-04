Тегеран увидел в инциденте с самолётом Flydubai заговор для обвинения Ирана
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Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что инцидент на рейсе Flydubai Дубай — Тель-Авив якобы был спланирован так, чтобы обвинить Тегеран или другие страны региона. Так дипломат ответил на вопрос журналиста об обвинениях в адрес Исламской Республики.
«Исключительно на основании заявлений, которые невозможно проверить, Иран обвиняют в планировании операций, относительно которых даже есть сомнения в том, были ли они. Как, например, с авиабазой Фэрфорд — базой, которую использовали США для осуществления атак на Иран», — сказал Багаи.
По его мнению, был настолько неуклюже спланирован для внушения небезопасности и обвинения Ирана или других игроков, что это поняли даже дошкольники.
Рейс FZ1073 30 сентября следовал из Дубая в Тель-Авив, но экстренно приземлился в саудовском Табуке. Прокуратура ОАЭ сообщила, что второй пилот напал на командира в кабине с аварийным топором и попытался взять управление лайнером на себя. Эмиратские власти расценили произошедшее как попытку террористического акта. Прокуратура ОАЭ раскрыла детали нападения второго пилота Flydubai на командира с аварийным топором.
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