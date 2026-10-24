Техника трёх предметов: Россиянам объяснили, как избавиться от зацикленности на прошлом

Переключение на домашние дела и внимание к окружающим предметам могут помочь прервать бесконечное прокручивание прошлого, рассказала психолог Екатерина Кольцова. По её словам, первым шагом стоит сделать небольшую отсрочку: не погружаться в воспоминания немедленно, а закончить текущее занятие.

Например, если сожаления накрыли во время мытья посуды, специалист посоветовала продолжить дело, договорившись с собой вернуться к размышлениям позже. После этого можно спокойно разобрать ситуацию и спросить себя, что именно хотелось бы изменить. Такой подход помогает осознать, что далеко не всё произошедшее поддаётся исправлению.

Другой способ — выбрать три предмета поблизости, например подушку, стол и пульт. Нужно последовательно обратить внимание на их цвет, запах и ощущения от прикосновения. Это упражнение позволяет перенести фокус с навязчивых мыслей на окружающую обстановку, пояснила собеседница «Абзаца».

Затем психолог предложила поставить ноги на пол, немного подышать и успокоиться. Зацикленное возвращение к одним и тем же переживаниям в тяжёлых случаях способно существенно ухудшать психологическое состояние, заключила эксперт.