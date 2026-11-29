Тела трёх мужчин нашли в гараже в Казани
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В Казани в одном из гаражей на улице Товарищеской обнаружили тела троих мужчин с признаками отравления угарным газом. По факту их гибели возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщили в следственном управлении СК России по Татарстану.
Трагедия произошла в ночь на 28 ноября. Родственники владельца гаража обеспокоились его долгим отсутствием и отправились на поиски, в ходе которых обнаружили погибших. Все трое мужчин родились в период с 1965 по 1969 год.
По предварительной версии следствия, причиной их гибели стало неосторожное обращение с продуктами горения. В рамках расследования уголовного дела специалисты проведут необходимые экспертизы.
Ранее в селе Аскино в Башкирии мужчина погиб от отравления угарным газом в гараже. А 9 ноября в Батайске Ростовской области обнаружили тела четырёх человек с признаками отравления угарным газом. По факту трагедии прокуратура организовала проверку.