В Казани в одном из гаражей на улице Товарищеской обнаружили тела троих мужчин с признаками отравления угарным газом. По факту их гибели возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщили в следственном управлении СК России по Татарстану.

Трагедия произошла в ночь на 28 ноября. Родственники владельца гаража обеспокоились его долгим отсутствием и отправились на поиски, в ходе которых обнаружили погибших. Все трое мужчин родились в период с 1965 по 1969 год.

По предварительной версии следствия, причиной их гибели стало неосторожное обращение с продуктами горения. В рамках расследования уголовного дела специалисты проведут необходимые экспертизы.