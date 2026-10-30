Телеведущего Дмитрия Диброва заподозрили в нежелании расставаться с домом

Телеведущий Дмитрий Дибров может искать покупателя на свой дом ещё около года, считает риелтор Юлия Юсова. По её мнению, повышение цены может объясняться тем, что шоумен пока не готов окончательно расстаться с недвижимостью.

«Бывает такое, что человек выходит на рынок с продажей, но не понимает, куда ему дальше вложить эти денежные средства, и смотрит, как ведёт себя рынок», — объяснила специалист в беседе с Пятым каналом.

В подобных обстоятельствах собственники могут корректировать стоимость, одновременно обдумывая, как распорядиться выручкой. Иногда дело доходит до отказа от сделки: жильё убирают с рынка, пока владелец не определится со своими планами.

Сейчас дом Диброва продаётся в закрытом формате. Такой подход сужает круг потенциальных покупателей и может увеличить время ожидания сделки. Тем не менее, эксперт считает решение звезды правильным.