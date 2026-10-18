Тело альпинистки Наговициной предлагают снять с пика Победы с помощью высотных дронов

Логистическая компания Evernest, использующая высотные беспилотники в горах Киргизии, выразила готовность помочь с возможной эвакуацией тела российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы. Однако участие специалистов будет зависеть от технических возможностей оборудования и согласования действий со спасательными службами. Об этом рассказал сооснователь компании Артём Эйкстер.

«Мы готовы рассмотреть участие в такой операции в пределах наших технических возможностей и при координации с ответственными спасательными службами и альпинистами», — сообщил РИА «Новости» представитель Evernest.

По словам Эйкстера, высотные дроны компании могут пригодиться для воздушной разведки, обследования труднодоступных маршрутов и доставки необходимого оборудования. Кроме того, техника способна помочь с организацией связи и сопровождением наземных спасательных групп.

Однако работа дронов на высоте более семи тысяч метров сопряжена с серьёзными трудностями. Разреженный воздух снижает эффективность винтов, мороз отрицательно влияет на аккумуляторы, а сильный ветер может полностью исключить возможность полёта.

Специалист подчеркнул, что для разведывательных задач можно использовать более лёгкие аппараты, но их пригодность необходимо подтвердить расчётами и испытаниями. Прежде всего потребуется изучить предполагаемые координаты тела альпинистки, рельеф местности, возможные точки запуска и погодные условия.

Эйкстер отдельно отметил, что пока говорить о гарантированном результате преждевременно. Компания лишь выразила готовность участвовать в технической проработке возможной операции, а не объявила о начале эвакуации.