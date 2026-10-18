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Опубликовано 18 октября, 18:01

Тело альпинистки Наговициной предлагают снять с пика Победы с помощью высотных дронов

Использующая дроны Evernest хочет помочь в спуске тела Наговициной с пика Победы

Наталья Наговицина на пике Победы в 2020 году. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022

Наталья Наговицина на пике Победы в 2020 году. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022

Логистическая компания Evernest, использующая высотные беспилотники в горах Киргизии, выразила готовность помочь с возможной эвакуацией тела российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы. Однако участие специалистов будет зависеть от технических возможностей оборудования и согласования действий со спасательными службами. Об этом рассказал сооснователь компании Артём Эйкстер.

«Мы готовы рассмотреть участие в такой операции в пределах наших технических возможностей и при координации с ответственными спасательными службами и альпинистами», — сообщил РИА «Новости» представитель Evernest.

По словам Эйкстера, высотные дроны компании могут пригодиться для воздушной разведки, обследования труднодоступных маршрутов и доставки необходимого оборудования. Кроме того, техника способна помочь с организацией связи и сопровождением наземных спасательных групп.

Однако работа дронов на высоте более семи тысяч метров сопряжена с серьёзными трудностями. Разреженный воздух снижает эффективность винтов, мороз отрицательно влияет на аккумуляторы, а сильный ветер может полностью исключить возможность полёта.

Специалист подчеркнул, что для разведывательных задач можно использовать более лёгкие аппараты, но их пригодность необходимо подтвердить расчётами и испытаниями. Прежде всего потребуется изучить предполагаемые координаты тела альпинистки, рельеф местности, возможные точки запуска и погодные условия.

Эйкстер отдельно отметил, что пока говорить о гарантированном результате преждевременно. Компания лишь выразила готовность участвовать в технической проработке возможной операции, а не объявила о начале эвакуации.

Наталья Наговицина оказалась в бедственном положении на пике Победы в августе 2025 года после перелома ноги при спуске. Попытки добраться до неё не увенчались успехом. Из-за экстремальных условий работы по эвакуации были прекращены, а вопрос о спуске её тела остаётся нерешённым.

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Ранее Life.ru сообщал, что МЧС Киргизии признало эвакуацию тела Натальи Наговициной с пика Победы слишком опасной для спасателей. В ведомстве подчеркнули, что проведение операции возможно лишь при достаточных гарантиях безопасности. А альпинист Денис Киселёв предупреждал, что спуск тела россиянки может затянуться до 2027 года. Сложный рельеф, экстремальная высота и непредсказуемая погода создают серьёзную угрозу для любой спасательной группы.

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Анастасия Никонорова
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