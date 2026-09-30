«Тёмная история»: Политолог оценил возможности Ирана по созданию ядерного оружия

Создание ядерного оружия вряд ли займёт у Ирана много времени, если исходить из данных МАГАТЭ о запасах урана, обогащённого до 60%. Такую оценку дал военный эксперт Иван Коновалов на фоне подготовки парламентом ИРИ законопроекта о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Однако точные сроки он прогнозировать не стал.

«Тёмная история для всех и вокруг неё много игры. Но в принципе, если это утверждает МАГАТЭ и мы исходим из их данных, много времени не потребуется», — заявил собеседник радио «Комсомольская правда».

Решение о выходе из ДНЯО пока не принято. Соглашение предусматривает уведомление за три месяца с объяснением причин. По мнению политолога, Иран будет учитывать последствия, включая позицию России. Инициатива связана с противостоянием США, однако сводить её только к угрозе новых ударов не стоит.

Дальнейшее обострение затронет весь Ближний Восток, поэтому Вашингтону придётся учитывать возможные осложнения отношений со странами региона. Выход Тегерана из ДНЯО также может подтолкнуть другие государства к собственным ядерным программам, подчеркнул специалист.

Напомним, ранее в Тегеране заявили, что вопрос выхода из ДНЯО зависит от поведения США. Иранская сторона сообщила, что ядерная доктрина пока не менялась и запрет на разработку атомного оружия сохраняется, однако действия Вашингтона и Израиля позволяют республике покинуть договор.