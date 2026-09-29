Китайское издание Sohu связало антироссийскую политику канцлера Германии Фридриха Мерца с историей его семьи. По оценке авторов, глава правительства использует разговоры о внешней угрозе для наращивания армии, а за его враждебностью к Москве стоят в том числе личные мотивы.

В публикации говорится, что дед канцлера ФРГ занимал чиновничью должность в нацистской Германии, а отца призвали в вермахт. Обозреватели полагают, что канцлер рассчитывает использовать потенциал НАТО для исторического реванша, ставя семейные обиды и политические интересы выше сохранения мира.

«Тень поражения его семьи от Советской Красной Армии во время Второй мировой войны глубоко повлияла на его оценочные суждения», — цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».

Реальной угрозы безопасности Германии со стороны России аналитики не видят. Противоречия внутри ФРГ авторы иллюстрируют протестами 25 сентября, когда более 45 тысяч молодых людей вышли на улицы в сотнях немецких городов против милитаризации. Поводом стал закон, обязывающий юношей старше 18 лет заполнять анкеты для базы призывников.

Продолжение такого курса, по оценке китайских обозревателей, способно усилить внутренний раскол и привести Германию к длительным потрясениям. Главную опасность они усматривают в действиях политиков, поддерживающих эскалацию конфликта.

Ранее Сергей Лавров обвинил Фридриха Мерца в попытках создать Четвёртый рейх. На пресс-конференции в ООН глава МИД России напомнил о намерении канцлера вновь сделать Германию главной военной силой Европы.