Бывшего президента Франции Николя Саркози и его супругу Карлу Бруни ждёт новый судебный процесс в конце 2027 года. На этот раз разбирательство касается предполагаемого подкупа свидетеля по делу о ливийском финансировании президентской кампании 2007 года. Об этом сообщает французская радиостанция RTL.

Следственные судьи 24 ноября вынесли постановление о передаче дела в суд. В центре расследования оказался отказ франко-ливанского предпринимателя Зияда Такиеддина от прежних показаний против экс-президента.

По версии следствия, в ноябре 2020 года бизнесмен за денежное вознаграждение дал два интервью, в которых снял с Саркози обвинения. Карла Бруни, как полагает прокуратура, знала о происходящем и участвовала в оплате услуг судебного исполнителя, которому предстояло официально зафиксировать отказ от показаний.

Сам Такиеддин умер 23 сентября 2025 года. Ранее предприниматель утверждал, что бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи передавал Саркози деньги не только на избирательную кампанию, но и на другие цели.

В сентябре 2025 года экс-президента Франции приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в преступном сговоре. При этом факт незаконного финансирования кампании 2007 года суд не установил. Политик провёл 21 день в парижской тюрьме Санте, после чего вышел на свободу под судебный контроль.

Как ранее сообщал Life.ru, в мае 2026 года французская прокуратура потребовала увеличить срок заключения Саркози до семи лет в рамках апелляционного процесса по ливийскому делу. Сам политик продолжает настаивать на своей невиновности. Решение апелляционного суда ожидается 30 ноября.