Прокуратура Франции потребовала семь лет тюрьмы для Саркози по «ливийскому делу»

Прокуратура Франции потребовала приговорить бывшего президента республики Николя Саркози к семи годам тюремного заключения по делу о предполагаемом ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщает газета Le Figaro. Прокурор Дамьен Брюне назвал экс-главу государства инициатором преступного сговора.

«Саркози — это тот, без кого все эти встречи, все эти переводы средств не имели бы никакого смысла», — заявил он в суде.

Скандал разразился ещё в 2011 году, когда сын Муаммара Каддафи заявил, что ливийские власти требуют от французского президента вернуть деньги на кампанию. Позже СМИ публиковали документы о выделении €50 млн, а предприниматель Зияд Такиеддин утверждал, что средства шли и на другие цели. Сам Саркози всегда называл эти обвинения смехотворными.

Напомним, в сентябре 2025 года политика признали виновным в соучастии в преступной группе, приговорив к пяти годам. Он уже отсидел 21 день в одиночной камере тюрьмы Санте, но позже апелляционный суд отпустил его под судебный контроль.

Ранее сообщалось, что бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о превышении расходов на предвыборную кампанию 2012 года. Суд удовлетворил его ходатайство о смягчении порядка отбывания наказания, что освободило бывшего главу государства от необходимости носить электронный браслет, который ранее предполагался для шести месяцев реального срока.