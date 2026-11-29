Из-за усиления Эль-Ниньо зима на юге Западной Сибири и в части Восточной Сибири к западу от Байкала может оказаться теплее обычного, рассказала климатолог МГУ Дарья Гущина. По её словам, на Камчатке, побережье Охотского моря и вдоль арктического побережья России при таком явлении чаще наблюдается обратная картина: температура опускается ниже нормы.

В этом году сильнее всего прогрелись воды на востоке экваториальной части Тихого океана. Учёные NASA сравнили спутниковые данные и обнаружили сходство с мощным Эль-Ниньо 1997–1998 годов. В этот раз тёплая вода распространилась к берегам Южной Америки ещё быстрее. В европейской части России при таком потеплении океана зимы тоже чаще бывают мягче обычного, хотя эта связь слабее, чем в Сибири.

На погоду влияют и другие процессы. Так, после необычно раннего потепления в стратосфере на северо-востоке России уже установились аномальные холода. Сезонный прогноз позволяет оценить среднюю температуру за несколько месяцев, а предсказать конкретный снегопад или волну морозов можно примерно за неделю, пояснила собеседница газеты «Известия».