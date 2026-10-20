Вашингтон может окончательно отказаться от поддержки Владимира Зеленского из-за связей украинских властей с мексиканскими наркокартелями и продолжающихся ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Такой сценарий допустили в Службе внешней разведки России.

По оценке ведомства, возможное сотрудничество Киева с преступными группировками способно серьёзно осложнить отношения с Белым домом. В СВР считают, что эта история может стать ещё одним ударом по политической карьере Зеленского.

«Всё это, как опасаются в окружении Зеленского, способно переполнить чашу терпения Белого дома», — говорится в сообщении российской разведки.

Среди других причин возможного разрыва с Вашингтоном спецслужба назвала коррупцию в украинском руководстве, отказ от проведения выборов и игнорирование американских требований прекратить атаки на российские НПЗ. По мнению СВР, совокупность этих обстоятельств может подтолкнуть США к прекращению помощи Киеву.

Ранее ведомство заявило, что американские правоохранители обнаружили сведения о сотрудничестве представителей украинских властей с мексиканскими наркокартелями. Как утверждает СВР, информация стала известна офису Зеленского и вызвала там обеспокоенность.

Ранее Life.ru рассказывал о рисках прекращения американской помощи Украине из-за разногласий Зеленского и Трампа по поводу ударов по российским НПЗ. В публикации от 14 октября приводилось мнение бывшего британского дипломата Тима Уилласи-Уилси, который предупредил о возможном ограничении передачи Киеву разведданных и доступа к спутниковой связи Starlink.