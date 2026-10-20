«Терпение может лопнуть»: СВР допустила отказ США от помощи Киеву из-за наркокартелей и ударов по НПЗ
СВР: США могут отказаться от помощи Киеву из-за связей с наркокартелями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marian Weyo
Вашингтон может окончательно отказаться от поддержки Владимира Зеленского из-за связей украинских властей с мексиканскими наркокартелями и продолжающихся ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Такой сценарий допустили в Службе внешней разведки России.
По оценке ведомства, возможное сотрудничество Киева с преступными группировками способно серьёзно осложнить отношения с Белым домом. В СВР считают, что эта история может стать ещё одним ударом по политической карьере Зеленского.
«Всё это, как опасаются в окружении Зеленского, способно переполнить чашу терпения Белого дома», — говорится в сообщении российской разведки.
Среди других причин возможного разрыва с Вашингтоном спецслужба назвала коррупцию в украинском руководстве, отказ от проведения выборов и игнорирование американских требований прекратить атаки на российские НПЗ. По мнению СВР, совокупность этих обстоятельств может подтолкнуть США к прекращению помощи Киеву.
Ранее ведомство заявило, что американские правоохранители обнаружили сведения о сотрудничестве представителей украинских властей с мексиканскими наркокартелями. Как утверждает СВР, информация стала известна офису Зеленского и вызвала там обеспокоенность.
Ранее Life.ru рассказывал о рисках прекращения американской помощи Украине из-за разногласий Зеленского и Трампа по поводу ударов по российским НПЗ. В публикации от 14 октября приводилось мнение бывшего британского дипломата Тима Уилласи-Уилси, который предупредил о возможном ограничении передачи Киеву разведданных и доступа к спутниковой связи Starlink.
Больше новостей о дипломатических конфликтах, международных отношениях и решениях мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.