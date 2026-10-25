Тёщи мечты: Астролог назвал два знака зодиака, которые не лезут в брак дочерей

Женщины, рождённые под знаками Льва и Водолея, могут стать самыми неконфликтными тёщами. По мнению астролога Павсекакия (Виктора) Богданова, представительницы этих знаков предпочитают заниматься собственной жизнью и редко вмешиваются в отношения дочерей с мужьями. Об этом эксперт рассказал изданию «Абзац».

Первое место в своём астрологическом прогнозе Богданов отвёл Львам. По его словам, такие женщины обычно не стремятся контролировать семейную жизнь взрослых детей и спокойно относятся к выбору дочерью супруга.

«Самая лучшая тёща среди знаков зодиака — это Лев. Их заботит только собственная жизнь, и они абсолютно не склонны влезать в семью дочери», — пояснил астролог.

Второе место эксперт отдал Водолеям. Он считает, что представительницы этого знака также уважают самостоятельность детей и предпочитают не вмешиваться в супружеские конфликты.

А вот Тельцов, Дев и Стрельцов Богданов отнёс к потенциально сложным тёщам. По его мнению, такие женщины могут слишком активно участвовать в отношениях дочери и зятя, вплоть до советов о разводе.

Ранее клинический психолог Ольга Полякова рассказала, что за шутками о тёще и свекрови могут скрываться страх потерять самостоятельность, чувство вины и беспомощность. Сарказм нередко заменяет прямой разговор о личных границах и допустимом участии родителей в жизни молодой семьи.