Тигр — третий знак 12-летнего цикла китайского гороскопа. К нему относятся 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 и 2022 годы с поправкой на дату китайского Нового года. Традиционно Тигру приписывают смелость, самостоятельность и щедрость, которые соседствуют с нетерпением и желанием действовать по-своему. Почему одному Тигру легче вести за собой, а другому — договариваться, чем отличаются пять стихий и как восточный знак сочетается со Львом, Девой или Рыбами? Разбираемся в характере Тигра. О том, что ждёт Тигра в 2027 году, рассказываем в отдельном материале — восточном прогнозе для всех 12 знаков.

Тигр в китайском гороскопе: годы рождения и стихии

Тигр в китайском гороскопе: годы рождения и стихии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Год Тигра возвращается каждые 12 лет, но начинается не первого января. В этой статье границей служит китайский Новый год по лунно-солнечному календарю. Поэтому одного числа в паспорте недостаточно: если день рождения приходится на январь или февраль, его нужно сравнить с датой начала соответствующего года. Так, родившийся 20 января 1998 года относится ещё к Быку, а родившийся 30 января — уже к Тигру. У людей с одинаковым западным знаком зодиака восточные знаки при этом могут различаться.

Обратная ситуация тоже встречается: человек родился в календарном году Кролика, но по восточному гороскопу остаётся Тигром. Например, год Огненного Тигра продолжался с 9 февраля 1986 года по 28 января 1987-го включительно. Значит, дата 15 января 1987 года попадает именно в этот период. Проверять нужно обе границы года, особенно если вы ищете знак партнёра, ребёнка или родственника по короткому списку без дат. Подробное правило и другие животные собраны в нашей таблице восточного календаря по годам рождения.

Стихия добавляет к названию знака уточнение: Тигр бывает Деревянным, Огненным, Земляным, Металлическим и Водяным. В полном календарном цикле сочетание животного и стихии повторяется раз в 60 лет. Поэтому 1926 и 1986 годы относятся к Огненному Тигру, а 1974 и 2034 годы — к Деревянному.

В таблице указаны точные даты начала года. Последняя колонка передаёт распространённые символические ассоциации: Огонь связывают с яркостью и инициативой, Землю — с основательностью, Металл — с волей, Воду — с гибкостью, Дерево — с ростом и общением. Даты начала годов сверены по календарям Гонконгской обсерватории; сочетания годов и стихий — по справочным материалам о китайском зодиаке.

Год Начало года Тигра Стихия Черты в гороскопической трактовке 1926 13 февраля 1926 года Огонь Яркость и самостоятельность. Желание вести за собой иногда мешает выслушать других 1938 31 января 1938 года Земля Основательность и настойчивость. Бывает трудно отказаться от однажды выбранного пути 1950 17 февраля 1950 года Металл Решительность и сильная воля. Принципиальность иногда превращается в жёсткость 1962 5 февраля 1962 года Вода Любознательность и гибкость в общении. Важно не терять собственную цель среди чужих предложений 1974 23 января 1974 года Дерево Общительность и интерес к совместным делам. Возможная сложность — слишком много начинаний одновременно 1986 9 февраля 1986 года Огонь Энтузиазм и смелость в новых делах. Возможная сложность — поспешные обещания 1998 28 января 1998 года Земля Настойчивость и стремление к ощутимому результату. Перемена планов порой даётся непросто 2010 14 февраля 2010 года Металл Самостоятельность и готовность отстаивать своё мнение. Полезный противовес — внимание к обратной связи 2022 1 февраля 2022 года Вода Восприимчивость к новому и интерес к людям. Гибкость важно сочетать с последовательностью 2034 19 февраля 2034 года Дерево Открытость к сотрудничеству и новым идеям. В символическом портрете особенно важен выбор главного дела

Особенно часто ищут характеристику Тигра 1986 года рождения. Его стихия — Огонь, но только для тех, кто появился на свет начиная с 9 февраля. В популярном описании Огненный Тигр быстрее загорается идеей и охотнее выходит вперёд: предлагает выступить от команды, организовать встречу, попробовать новый способ работы. Для такого портрета подходит человек, который первым произносит: «Давайте всё-таки сделаем». Сложность возникает, если энтузиазм уже превратился в обещание, а времени, денег или помощников для его выполнения пока нет.

Женщину, рождённую в год Огненного Тигра, в этой трактовке отличают заметная инициатива и желание самой выбирать направление. Например, ей интереснее предложить собственный проект, чем годами ждать приглашения к чужому. Огонь здесь обозначает способ проявлять себя — открыто, увлечённо, иногда слишком поспешно.

В некоторых школах китайской астрологии границу года определяют по началу весны — Ли Чунь. Это другой способ расчёта, поэтому разные сервисы иногда показывают разные знаки для одной зимней даты. Внутри этой статьи правило единое: отсчёт идёт от китайского Нового года, даты которого приведены в таблице. Смешивать результаты двух методов не нужно. Для чтения популярного гороскопа сначала выберите систему, а затем проверяйте знак по её календарным границам.

Если хочется сравнить характер своего знака с темами ближайшего года, загляните в китайский гороскоп на 2027 год для всех 12 знаков. Здесь же разбираем постоянный символический портрет Тигра: его привычный образ, сильные стороны, сложности и сочетания с западным зодиаком.

Характер Тигра: сильные стороны и сложности

Характер Тигра: сильные стороны и сложности. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Традиционно Тигру приписывают смелость, самостоятельность, щедрость и стремление действовать первым. Его фиксированная стихия — Дерево, а полярность — ян. В символическом языке китайского гороскопа Дерево связано с ростом, ян — с активным проявлением вовне. Поэтому образ Тигра часто строится вокруг движения: заметить возможность, предложить решение, попробовать то, на что остальные пока только смотрят. Фиксированную стихию знака не нужно путать со стихией конкретного года рождения: Огненный или Водяной Тигр остаётся Тигром, которому соответствует Дерево.

Тигр охотно берётся за новое и не любит долго ждать подходящего момента. Решительность помогает ему проявлять инициативу и увлекать окружающих. Но иногда он начинает действовать раньше, чем успевает оценить трудности, и быстро теряет интерес, если результат заставляет себя ждать.

Самостоятельность делает Тигра независимым от чужого одобрения. Он готов отстаивать своё мнение, даже когда большинство с ним не согласно. Обратная сторона — упрямство: полезный совет легко принять за попытку командовать, а обычное замечание — за личный выпад.

Щедрость Тигра проявляется в готовности поддерживать близких, делиться возможностями и защищать тех, с кем поступили несправедливо. Однако в порыве участия он способен вмешаться без просьбы и решить за другого, какая помощь тому нужна.

Самые заметные сложности — вспыльчивость и нетерпение. Тигр бывает резок в споре, болезненно воспринимает критику и неохотно уступает. Зато смелость помогает ему пробовать снова после неудачи, особенно если желание добиться результата оказывается сильнее потребности доказать свою правоту.

Женщина-Тигр: характер, любовь, семья, работа

Женщина-Тигр: характер, любовь, семья, работа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Традиционно женщине-Тигру приписывают самостоятельность, решительность и прямоту. Она охотно пробует новое, отстаивает своё мнение и не любит, когда за неё всё решили. Обратная сторона уверенности — нетерпение: иногда хочется настоять на своём, не дослушав чужие доводы.

В любви женщина-Тигр не боится проявить инициативу. Ей интересны отношения, в которых есть взаимное увлечение, разговоры и совместные планы. Долгая неопределённость утомляет её сильнее, чем честный ответ, даже если он неприятен.

При этом близость для неё не означает отказа от собственных интересов. Она ценит доверие, сохраняет дружеский круг и болезненно реагирует на попытки контролировать каждый шаг. Ревность и постоянные проверки способны быстро испортить отношения.

В семье женщина-Тигр часто становится инициатором перемен: предлагает поездку, затевает ремонт, помогает близким решиться на важный шаг. Но привычка всё организовывать иногда оборачивается желанием командовать. Особенно её раздражает, когда остальные ждут указаний, а затем критикуют результат.

В работе ей важны самостоятельность и возможность проявить способности. Она умеет увлечь идеей, защитить предложение и взяться за сложную задачу. Труднее даются однообразие и бесконечные согласования. Увлёкшись новым проектом, женщина-Тигр порой берёт на себя больше, чем успевает выполнить.

Мужчина-Тигр: характер, любовь, семья, работа

Мужчина-Тигр: характер, любовь, семья, работа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мужчине-Тигру обычно приписывают смелость, азарт и стремление испытать свои силы. Его привлекают сложные задачи и возможность добиться большего. Он быстро принимает решения, хотя порой переоценивает свои возможности и недооценивает препятствия.

В любви мужчина-Тигр открыто показывает интерес и охотно берёт инициативу на себя. Ему нравится удивлять, предлагать совместные занятия, строить планы. Однако увлечённость иногда заставляет торопить события: он уже готов к следующему шагу, когда партнёру ещё нужно время.

В семье его забота проявляется в готовности включиться в трудную ситуацию и поддержать близких. При этом повседневные обязанности могут увлекать его меньше, чем срочная задача. Из-за этого возникает неприятный контраст: на большой поступок он готов сразу, а обычное обещание откладывает.

В работе мужчина-Тигр ценит задачи, где результат зависит от его решений. Он способен взять ответственность, предложить неожиданный подход и настойчиво защищать свою идею. Сложности возникают, когда замечания коллег он воспринимает как сомнение в своих способностях и отвечает резче, чем требует ситуация.

Его слабая сторона — желание непременно доказать свою правоту. Оно мешает вовремя отказаться от неудачного решения или признать ошибку. Зато готовность начать заново помогает Тигру не застревать в поражениях: после разочарования он обычно ищет следующую цель.

Тигр и знак зодиака

Тигр в китайском гороскопе и знак западного зодиака отвечают на разные вопросы. Первый здесь определяется годом рождения с поправкой на китайский Новый год, второй — положением Солнца при рождении. Поэтому человек одновременно бывает Тигром и Львом, Тигром и Девой, Тигром и Раком. Одно название не отменяет другое, а восточная стихия не превращается автоматически в западную: Огненный Тигр вполне может родиться под водным знаком Рыб.

Сочетание Женщина Мужчина Тигр-Овен

Гороскоп Овна на 2027 год Быстро предлагает идею и берёт инициативу. Полезно оставить окружающим время на ответ. Охотно принимает вызов и начинает новое. Сложнее сохранять интерес после первого рывка. Тигр-Телец Защищает собственный ритм и ценит ощутимый результат. Перестраивать привычный порядок предпочитает постепенно. Настойчиво движется к выбранной цели. Иногда слишком долго держится за первоначальный план. Тигр-Близнецы Легко знакомится и объединяет людей вокруг идеи. Множество интересов мешает выбрать главное. Быстро находит подход к собеседнику и пробует разные решения. Важно доводить договорённости до результата. Тигр-Рак Инициативность особенно заметна в делах близких. Чужую тревогу порой принимает слишком близко к сердцу. Решительно защищает то, что считает своим домом и кругом доверия. Ему полезно прямо говорить о переживаниях. Тигр-Лев Охотно показывает результаты и поддерживает смелые идеи. Хочет, чтобы её вклад замечали. Любит задачи, в которых можно проявить себя. В команде важно делить признание с другими. Тигр-Дева Соединяет инициативу с вниманием к деталям. Иногда откладывает готовую работу ради ещё одной правки. Предпочитает подкреплять идеи расчётом и подготовкой. Может увлечься исправлением мелочей и потерять общий замысел. Тигр-Весы Стремится действовать с учётом интересов окружающих. Долгое согласование способно утомлять её саму. Умеет отстаивать предложение через переговоры. Иногда откладывает решение, чтобы никого не разочаровать. Тигр-Скорпион Глубоко включается в выбранное дело и бережёт доверие. Ей бывает непросто отпустить ситуацию, которая задела. Настойчиво исследует сложную задачу и редко довольствуется поверхностным ответом. В споре полезно вовремя остановиться. Тигр-Стрелец Любит расширять круг общения и пробовать незнакомое. Может пообещать больше, чем позволяет расписание. Охотно берётся за проекты с перспективой роста. Повседневным обязательствам требуется отдельное внимание. Тигр-Козерог Соединяет самостоятельность с длинным планом. Результат ценит выше мгновенного одобрения. Готов брать ответственность и последовательно укреплять позиции. Иногда слишком строго оценивает промежуточные успехи. Тигр-Водолей Предлагает необычные решения и защищает право на собственный взгляд. Не всегда хочет подробно объяснять свою логику. Легко увлекается новым подходом или общей идеей. Важно учитывать возможности людей, которым предстоит её воплощать. Тигр-Рыбы Сочетает воображение с готовностью действовать ради близкой идеи. Ей полезно заранее обозначать личные границы. Чувствителен к атмосфере и способен увлечь образным замыслом. Конкретные сроки помогают перейти от мечты к делу.

С кем совместим Тигр

В традиционной схеме «трёх гармоний» Тигр объединён с Лошадью и Собакой, а в системе парных сочетаний его союзником считается Свинья. Обезьяна относится к противоположным знакам, Змея — к напряжённым сочетаниям. Если интересна совместимость по западному зодиаку, читайте также материал «В каких парах знаков зодиака всегда будет любовь».

Категория Знаки Краткая характеристика Лучшие пары Лошадь, Собака, Свинья Благоприятные сочетания в выбранной традиционной схеме Нейтральные Крыса, Бык, Кролик, Дракон, Коза, Петух В выбранной схеме нет выраженной гармонии или противостояния Сложные Обезьяна, Змея Сочетания, которым традиция приписывает больше противоречий Нейтральная пара Тигр и Тигр Сходство сближает, но способно усиливать общие сложности

Талисманы, камни и цвета Тигра

Цвет удачи Тигра: синий, серый, белый и оранжевый. Единого обязательного камня для всех Тигров нет. Если хочется поддержать тему в украшении, можно выбрать тигровый глаз за характерный рисунок. В роли личного талисмана подойдёт небольшая фигурка или изображение тигра, которое напоминает о желаемом качестве — смелости, собранности, самостоятельности.

Частые вопросы (FAQ)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Какие годы — годы Тигра? К годам Тигра относятся 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 и 2022. Следующий начнётся 19 февраля 2034 года. Знак повторяется каждые 12 лет, однако границы не совпадают с календарным годом от января до декабря. Для зимнего дня рождения нужно проверить точную дату китайского Нового года. Например, 10 февраля 2010 года ещё продолжался год Быка, а 14 февраля уже начался год Тигра.

Какой характер у людей, рождённых в год Тигра? Традиционно Тигру приписывают самостоятельность, решительность, щедрость и готовность проявлять инициативу. В описаниях сложных сторон встречаются нетерпение, поспешность и нежелание уступать.

Чем отличается женщина-Тигр? В портрете женщины-Тигра выделяют самостоятельность, прямоту и желание участвовать в решениях, которые касаются её жизни. В отношениях важны взаимность и уважение к личному пространству, в работе — возможность проявить инициативу, в семье — разделённая ответственность.

Какой мужчина-Тигр в отношениях? Мужчина-Тигр инициативен, охотно предлагает совместные занятия и ценит самостоятельность. В отношениях сильной стороной такого образа становится способность открыто обозначить интерес и включаться в общие дела. Сложность возникает, когда быстрые решения опережают согласие партнёра или обещания оказываются шире реальных возможностей.

С кем совместим Тигр? К благоприятным сочетаниям относятся Лошадь, Собака и Свинья. Более напряжёнными считают пары с Обезьяной и Змеёй, остальные сочетания в этой краткой классификации нейтральны. Тигр и Тигр тоже не получают автоматического обещания гармонии: сходство объединяет, но способно усиливать общие сложности.