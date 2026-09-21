Тиктокера Некоглая задержали в Молдавии вместе с женой-россиянкой

В Молдавии вместе с блогером Николаем Лебедевым, известным как Некоглай, задержали 21-летнюю россиянку Полину Дуброву. По данным SHOT, девушка является женой тиктокера, а её мать подтвердила каналу факт задержания дочери.

Молдавское издание PulsMedia со ссылкой на источники, близкие к следствию, пишет, что супругов подозревают в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах. Дело расследуется по статье 217¹ части 4 УК Молдавии.

По информации издания, 16 сентября полицейские провели обыск в доме блогера в коммуне Ставчены под Кишинёвом. Там, как утверждают источники СМИ, обнаружили два пакета с предположительно наркотическими веществами, электронные весы, измельчители и другие предметы, которые следствие считает связанными с подготовкой и расфасовкой запрещённых веществ.

Во время операции Некоглай якобы оказал сопротивление правоохранителям. Дуброва, по сведениям PulsMedia, попыталась покинуть место обыска, однако полицейские вскоре её задержали.

Сначала пару задержали на 72 часа, а затем суд, по данным издания, отправил обоих под арест на 30 суток в кишинёвский пенитенциар № 13. В случае доказательства вины по указанной статье им может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.