Титан и новая жизнь: Лишившаяся части черепа модель Тартанова изменилась до неузнаваемости

Краснодарская модель Анжелика Тартанова, получившая тяжёлые травмы головы после избиения в конце 2025 года, продолжает восстанавливаться и менять внешность. Девушка нарастила волосы после операций и длительной реабилитации.

После нападения Тартанова оказалась в больнице с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Ей провели экстренную трепанацию, а позднее установили титановую пластину на месте утраченного участка черепа. Последствия травмы затронули память, речь и координацию, однако со временем модель вновь научилась самостоятельно ходить и говорить.

Теперь Анжелика постепенно возвращается к привычной жизни. Летом она решилась нарастить волосы, объяснив, что чувствует себя некомфортно с короткой стрижкой, а также установила брекеты для коррекции прикуса.

В избиении Тартановой обвинялися её бывшеий возлюбленный, предприниматель Дмитрий Кузьмин. По версии следствия, после ссоры он несколько раз ударил девушку по голове и отбил ей часть черепа. Мужчина находился под домашним арестом и умер весной 2026 года, не дождавшись суда. До смерти Кузьмина стороны договаривались о выплатах на лечение и реабилитацию модели. После его кончины возник вопрос о дальнейшей компенсации.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как Анжелику Тартанову нашли в реанимации после её исчезновения. Родственники несколько недель не могли с ней связаться, а позже выяснилось, что модель находится в больнице с тяжелейшей травмой головы. Life.ru тогда также рассказывал о её отношениях с Дмитрием Кузьминым и обстоятельствах, предшествовавших госпитализации.