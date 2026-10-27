То, что необходимо диабетикам: Life.ru выяснил, какие дары осени помогут разнообразить рацион

Осенью у людей с диабетом есть большой выбор продуктов для разнообразного меню — от тыквенных запеканок до блюд с грибами и ягодных напитков. Нутрициолог, специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова в беседе с Life.ru рассказала, на какие сезонные продукты обратить внимание и как использовать их в рационе.

В Африке, по моим наблюдениям, практически нет людей с лишним весом и диабетом. Я проехала уже не одну сотню километров, и тысячи людей попадались на глаза — и среди них нет тех, кто страдает ожирением или диабетом. И это не случайность: у них очень сбалансированный рацион питания, основанный в основном на овощах и в целом на достаточно нежирной пище — нежирном мясе и нежирных видах рыбы. Это как раз то, что необходимо диабетикам: нежирные сорта рыбы и нежирное мясо. Ольга Бурлакова Нутрициолог, специалист по оздоровлению

Но если говорить конкретно про осенние продукты, то здесь упор стоит делать на овощи и зелень, подчёркивает эксперт. Диабетикам прекрасно подходят тыква, баклажаны, кабачки, стручковая фасоль. Их можно готовить в разных видах: запекать, отваривать, тушить — из этих продуктов получаются самые разные блюда. То же самое относится, например, к болгарскому перцу. Он также отлично вписывается в осенний рацион.

Если мы берём фрукты, то нужно выбирать несладкие сорта яблок. Например, гренни смит, зелёные яблоки, твёрдые груши, сливы. Абрикосы уже закончились. Зато можно делать компоты, фруктовые десерты — например, запечь те же груши с яблоком. Вкусно и полезно для людей с различными заболеваниями, особенно с диабетом.

«Осень — это пора, когда созрело много продуктов, и они действительно подходят для диабетиков. Можно и нужно этим пользоваться. Полезный подход для диабетиков — кисло-сладкие ягоды: клюква, брусника, облепиха. Сейчас как раз пора их созревания. Из них можно делать чай, заваривать, комфортно запекать или есть сырыми — вариантов очень много», — подчёркивает специалист.

Также осенью можно ходить по грибы и готовить себе, например, перловку с грибами или сделать запеканку с тыквой. Продуктов осенью достаточно много для диабетиков — все виды капусты, включая брокколи, и другие сезонные овощи. Главное — подходить к рациону осознанно и использовать то, что даёт нам этот сезон.

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