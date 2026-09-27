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Регион
Опубликовано 27 сентября, 04:24

Токаев освободил Косанова от должности министра обороны Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики. Решение принято на фоне расследования гибели военнослужащих на учениях в Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Указом Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобождён от должности Министра обороны Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Причины кадрового решения в опубликованном указе не уточняются. Косанов занимал пост министра обороны с августа 2025 года, а в начале сентября 2026-го сохранил должность при формировании нового состава правительства.

Токаев приказал проверить состояние дел в Минобороны после гибели военных
Токаев приказал проверить состояние дел в Минобороны после гибели военных

Напомним, что 24 сентября во время учений «Хазар қорғаны — 2026» в казахстанском секторе Каспийского моря произошла трагедия. По последним данным, в море унесло 17 военнослужащих, троих удалось спасти, 14 погибли. 25 сентября в Казахстане объявили общенациональный траур. По факту гибели военных расследуют уголовное дело о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения. Правоохранители задержали пятерых должностных лиц Минобороны, включая представителей командования Военно-морских сил и воинских частей. За день до освобождения от должности Косанов находился в Мангистауской области. Он посетил семьи погибших военнослужащих и участвовал в траурных мероприятиях.

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Антон Голыбин
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