Токаев освободил Косанова от должности министра обороны Казахстана

Причины кадрового решения в опубликованном указе не уточняются. Косанов занимал пост министра обороны с августа 2025 года, а в начале сентября 2026-го сохранил должность при формировании нового состава правительства.

Напомним, что 24 сентября во время учений «Хазар қорғаны — 2026» в казахстанском секторе Каспийского моря произошла трагедия. По последним данным, в море унесло 17 военнослужащих, троих удалось спасти, 14 погибли. 25 сентября в Казахстане объявили общенациональный траур. По факту гибели военных расследуют уголовное дело о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения. Правоохранители задержали пятерых должностных лиц Минобороны, включая представителей командования Военно-морских сил и воинских частей. За день до освобождения от должности Косанов находился в Мангистауской области. Он посетил семьи погибших военнослужащих и участвовал в траурных мероприятиях.