Только 9% старшеклассников мечтают о семье через 10 лет

Почти треть старшеклассников — 29% — через десять лет видят себя живущими в другом городе или стране. Ещё 18% хотят работать удалённо и много путешествовать, тогда как семейную жизнь главным ориентиром будущего назвали только 9% подростков.

Такие результаты показало исследование онлайн-школы для детей и подростков Skysmart (есть в распоряжении Life.ru). При этом 15% опрошенных связывают будущее с продолжением образования и получением учёной степени, 14% хотят развивать собственный бизнес и ещё столько же рассчитывают работать по полученной профессии и заниматься любимым делом.

Представления школьников об успехе также заметно смещены в сторону свободы и самореализации. Для 29% главный признак успешной жизни после школы — возможность заниматься любимым делом и получать от него доход. Ещё 22% прежде всего хотят иметь возможность много путешествовать.

Высокий заработок оказался главным показателем успеха для 18% старшеклассников: ориентиром для них стал доход от 150 тысяч рублей в месяц. Собственное жильё выбрали 10%, популярность — 8%, а хорошее образование и диплом — только 5%. Наличие детей главным признаком успешной жизни назвали 4% подростков. Столько же респондентов считают успехом собственный бизнес, который приносит больше денег, чем работа по найму.

«Представления подростков о будущем заметно отличаются от классической модели успеха, в которой на первом месте находятся стабильная работа, высокий статус и семья. Для современных школьников всё более значимыми становятся свобода, возможность выбирать место жительства, путешествовать и заниматься тем, что действительно интересно. При этом важно, что финансовая составляющая никуда не исчезает: подростки хотят не просто заниматься любимым делом, но и получать от него достойный доход», — отметил академический директор Skysmart Глеб Чэн.

Ранее Life.ru рассказывал, почему молодые россияне всё чаще откладывают создание семьи и рождение детей. Исследователи отмечали, что для зумеров всё более значимыми становятся свобода выбора, эмоциональный комфорт и возможность сначала решить карьерные и финансовые вопросы.