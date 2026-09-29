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Опубликовано 29 сентября, 11:36

Только для трёх категорий: Чью биометрию в РФ могут начать собирать без согласия

Кабмин рассмотрит вопрос сбора биометрии преступников без их согласия

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Правительство России в ближайшее время рассмотрит законопроект, позволяющий обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осуждённых без их согласия. Документ уже внесён в кабмин, сообщил ТАСС источник в правительстве.

«Законопроект внесён и планируется к рассмотрению на ближайшем заседании правительства», — сказал собеседник агентства.

Подготовка такой инициативы предусмотрена планом законопроектной деятельности правительства. В документе прямо говорится о закреплении возможности обработки биометрических персональных данных подозреваемых, обвиняемых и осуждённых без согласия человека.

Биометрическими считаются сведения о физиологических и биологических особенностях человека, по которым можно установить его личность. Сейчас закон в общем случае требует письменного согласия на их обработку, однако уже предусматривает отдельные исключения.

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При этом не стоит смешивать эту инициативу с обычным использованием Единой биометрической системы для получения услуг. В ЕБС для идентификации применяются прежде всего изображение лица и запись голоса. Life.ru ранее рассказывал, что действующее законодательство запрещает использовать ЕБС для оперативно-разыскной деятельности и охраны правопорядка.

Также Life.ru писал о принятом ранее запрете принуждать граждан к сдаче биометрии. Новый законопроект, если его одобрят, должен создать отдельное исключение для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.

Больше новостей о законодательных изменениях и правах граждан — в разделе «Право» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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