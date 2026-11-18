Украинским артистам хотят запретить публично исполнять песни на русском языке, даже если они сами являются авторами произведений. Выступать с таким репертуаром в случае принятия нового закона не получится ни на концертах, ни в клубах, ни в ресторанах. При этом домашнее исполнение песен ограничения не затронут. Об инициативе рассказала языковой омбудсмен Елена Ивановская в эфире «Радио Культура».

«Мы предлагаем распространить ограничения не только на произведения граждан Российской Федерации, которые уже сегодня не должны воспроизводиться в публичном пространстве, но и на украинских граждан, которые до сих пор не стесняются исполнять русскоязычный культурный продукт», — пояснила чиновница.

По словам Ивановской, сейчас украинское законодательство ограничивает публичное воспроизведение произведений российских исполнителей, однако не устанавливает общего запрета на песни на русском языке. Этим продолжают пользоваться украинские музыканты, выступающие с русскоязычным репертуаром. Омбудсмен считает такую ситуацию недопустимой и утверждает, что подобные выступления вызывают негативную реакцию у части общества.

«Фактически это продолжает быть пыткой украинцев этим контентом», — заявила Ивановская.

Закрыть этот правовой пробел предлагается с помощью законопроекта № 15412, внесённого в Верховную раду ещё 15 июля. Документ предусматривает изменения в закон «О культуре», которые распространят ограничения на публичное исполнение русскоязычных произведений независимо от гражданства артистов. Запрет должен затронуть концерты, массовые мероприятия и другие общественные пространства. При этом создавать музыку на русском языке для частного использования не запрещается.

Ответственность хотят возложить в том числе на владельцев заведений, где будут звучать такие песни. За первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф от 13,6 до 17 тысяч гривен, а за повторное в течение года — от 20,4 до 25,5 тысячи гривен. Сообщать о нарушениях граждане смогут через сайт языкового омбудсмена, приложив доказательства. Пока документ ожидает рассмотрения парламентом.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Верховной раде украинских артистов, продолжающих петь на русском, назвали предателями. С таким утверждением выступил глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Он заявил, что использование русского языка в публичной культурной деятельности недопустимо. На фоне языковых споров появилась и петиция с требованием лишить певца Потапа звания заслуженного артиста Украины за его отношение к украинскому языку и культуре.

Кроме того, Ивановская потребовала от Google разобраться с русскоязычными результатами поиска. Поводом стали жалобы украинских военных и ветеранов, которым поисковик выдавал материалы на русском даже при запросах на украинском. Чиновница предположила, что алгоритмы ориентируются на географическое положение пользователя, и направила официальное обращение в головной офис компании.