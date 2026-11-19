Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) в России, согласно озвученным планам, должна начаться во второй половине 2027 года. Сначала прививки предложат девочкам от 9 до 14 лет, а позднее программу намерены расширить на мальчиков-подростков. О необходимости такой вакцинации «Вечерняя Москва» поговорила с терапевтом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным.

По словам врача, для женщин особое значение имеет защита от онкогенных типов ВПЧ, которые могут вызывать рак шейки матки. Именно поэтому вакцинация девочек рассматривается как важная мера профилактики этого заболевания.

Однако Кондрахин считает, что для мальчиков прививка не столь необходима. Он объясняет это тем, что инфекция у мужчин часто протекает без выраженных симптомов и может сопровождаться появлением доброкачественных образований.

При этом специалист не исключил пользу вакцинации мальчиков для снижения риска передачи вируса будущим половым партнёршам.

Однако ВПЧ представляет опасность и непосредственно для мужского здоровья. Некоторые типы вируса могут вызывать рак полового члена, анального канала и ротоглотки. Поэтому утверждение, что мужчины выступают исключительно переносчиками инфекции и практически не подвержены её последствиям, некорректно.

Вакцинация подростков обоих полов позволяет снизить риск заражения опасными типами вируса и связанных с ними заболеваний. Наиболее эффективной она считается до начала половой жизни.