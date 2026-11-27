Британский актёр Том Харди может сыграть главного злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде, где роль агента 007 исполнит Роберт Паттинсон. Харди оказался в числе наиболее обсуждаемых претендентов на роль антагониста после резкого изменения букмекерских коэффициентов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным британского издания The Scottish Sun, букмекерская компания Coral сократила коэффициент на участие Харди с 8/1 до 3/1. Представитель компании Джон Хилл объяснил это повышенным интересом клиентов к кандидатуре артиста.

49-летний Харди известен ролями неоднозначных и опасных персонажей. В частности, он сыграл Бейна в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» и Джона Фицджеральда в «Выжившем». Ранее актёра неоднократно называли возможным исполнителем самого Джеймса Бонда, однако теперь его рассматривают в качестве потенциального противника суперагента.

При этом официального подтверждения участия Харди в проекте нет. Среди других предполагаемых кандидатов на роль злодея британские букмекеры называют Киллиана Мёрфи, Идриса Эльбу и Кристен Стюарт.

Ранее Life.ru сообщал об утверждении Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда. Среди других кандидатов на роль суперагента назывались Николас Холт, Каллум Тёрнер, Джек Лауден и Джош О'Коннор. Позднее Life.ru писал о реакции Рами Малека, сыгравшего антагониста в фильме «Не время умирать». Актёр положительно оценил выбор Паттинсона, отметив его профессиональные качества.