Рами Малек, сыгравший главного злодея в фильме «Не время умирать», уверен, что Роберт Паттинсон станет выдающимся Джеймсом Бондом. Актёр поддержал назначение своего давнего друга на роль агента 007 и признался, что невероятно гордится его успехом. Об этом сообщает Variety со ссылкой на интервью People.

«Я знаю Роба уже довольно давно и не мог бы гордиться им больше», — рассказал Малек на церемонии вручения экологической премии Earthshot Prize в Мумбаи 17 ноября.

По его словам, талант Паттинсона наконец получил признание, которого тот давно заслуживает. Актёры знакомы много лет. Они вместе снимались в заключительной части «Сумерек» в 2012 году, после чего стали близкими друзьями. Малек рассказал, что после объявления нового исполнителя роли Бонда они с Паттинсоном обменивались сообщениями и вместе радовались происходящему.

При этом исполнитель роли злодея Люцифера Сафина не сомневается, что зрители оценят нового агента 007. По мнению Малека, Паттинсон способен привнести в знаменитую франшизу нечто особенное. А вот возвращаться самому в бондиану актёр пока не собирается. На вопрос о возможном участии в следующем фильме он ответил, что сейчас должен блистать именно его друг.

Роберта Паттинсона официально утвердили на роль Джеймса Бонда 16 ноября. Он сменит Дэниела Крейга, который завершил свою историю в образе британского шпиона в 2021 году. Новый фильм снимет режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв, а сценарий напишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Ранее Life.ru узнал мнение кинокритика Евгения Баженова, известного как BadComedian, о новом Бонде. Блогер назвал выбор Паттинсона замечательным и нестандартным, отметив его способность убедительно играть самых разных персонажей. При этом своим любимым исполнителем роли агента 007 Баженов считает Шона Коннери, несмотря на любовь к фильмам с Пирсом Броснаном.

Впрочем, поклонники бондианы встретили назначение Паттинсона неоднозначно. Одни зрители уверены, что звезда «Бэтмена» отлично справится с ролью, другие считают его слишком молодо выглядящим для образа опытного секретного агента. Некоторые и вовсе предлагают доверить актёру роль злодея, а не самого Бонда.