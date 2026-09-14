«Торпедо» победило «Ак Барс» со счётом 3:2 на новой «Volga Арене»

Почти 13 тысяч зрителей смогли увидеть победу «Торпедо» над «Ак Барсом» со счётом 3:2 в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на новой «Volga Арене». Нижегородцы забросили три шайбы в первые два периода и удержали преимущество до финальной сирены.

Казанцы вышли вперёд уже на второй минуте после гола Дмитрия Кателевского. Ответ «Торпедо» последовал ещё до перерыва: сначала Даниил Сероух восстановил равенство, а затем Игорь Гераськин вывел хозяев вперёд. На 25-й минуте Владимир Ткачёв сделал счёт 3:1. В заключительном периоде Егор Соколов вновь приблизил «Ак Барс» к сопернику, но больше нижегородцы не пропустили.

Вместе с победой «Торпедо» установило клубный рекорд посещаемости в КХЛ. Матч на новой арене собрал 12 350 болельщиков. «Volga Арена», расположенная на Стрелке Оки и Волги, была введена в эксплуатацию в августе. 18 сентября «Торпедо» встретится в Нижнем Новгороде с ЦСКА. «Ак Барс» двумя днями ранее сыграет в Уфе против «Салавата Юлаева».

Ранее петербургский СКА обыграл «Сочи» со счётом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ и единолично возглавил таблицу Западной конференции. Единственную шайбу в матче на 28-й минуте забросил нападающий Валентин Зыков. После пяти матчей на счету СКА восемь очков. «Сочи» после трёх проведённых встреч остаётся единственным клубом КХЛ, не набравшим ни одного очка.