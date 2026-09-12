СКА обыграл «Сочи» и единолично возглавил Западную конференцию КХЛ

Петербургский СКА обыграл «Сочи» со счётом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ и единолично возглавил таблицу Западной конференции.

Единственную шайбу в матче на 28-й минуте забросил нападающий Валентин Зыков. После пяти матчей на счету СКА восемь очков. Петербургская команда занимает первое место на Западе.

«Сочи» после трёх проведённых встреч остаётся единственным клубом КХЛ, пока не набравшим ни одного очка. Южане занимают последнее, 11-е место в Западной конференции.

Следующий матч СКА проведёт 15 сентября дома против «Шанхай Дрэгонс». «Сочи» 16 сентября на своей площадке встретится с московским ЦСКА.

Ранее московский «Спартак» на домашнем льду обыграл череповецкую «Северсталь». «Красно-белые» забили восемь шайб и установили рекорд КХЛ.