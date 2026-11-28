Нижегородское «Торпедо» одержало третью победу над московским «Спартаком» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча регулярного чемпионата в столице завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Судьбу противостояния решила единственная шайба, заброшенная уже в первом периоде. На 14-й минуте отличился нападающий нижегородцев Матвей Поляков. До конца встречи красно-белые так и не сумели отыграться.

Для «Торпедо» это уже третья победа над московским клубом с начала чемпионата. 5 сентября нижегородцы также выиграли в гостях со счётом 1:0, а 1 ноября оказались сильнее на домашнем льду — 3:1. Таким образом, во всех трёх встречах «Спартак» остался без очков.

Матч в Москве ознаменовался и юбилейным событием. Перед стартовым вбрасыванием наградили линейного арбитра Александра Садовникова, для которого эта игра стала тысячной в КХЛ.

Победа позволила «Торпедо» подняться на третье место в Западной конференции. После 30 матчей команда набрала 39 очков. «Спартак» с 35 баллами по итогам 32 встреч занимает пятую строчку. Следующий матч нижегородцы проведут 30 ноября против московского «Динамо» на выезде. Красно-белые отправятся в Омск, где 2 декабря сыграют с «Авангардом».

Ранее Life.ru писал, что ЦСКА впервые в нынешнем сезоне обыграл «Спартак», забросив пять шайб. Армейцы одержали победу со счётом 5:1, прервав серию неудач в противостояниях с красно-белыми. После той встречи «Спартак» сохранил пятое место в Западной конференции.