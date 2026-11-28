Челябинский «Трактор» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв магнитогорский «Металлург». Уральское дерби завершилось со счётом 4:3 по буллитам в пользу хозяев льда.

На третьей минуте встречи Люк Джонсон открыл счёт. Челябинцы ответили шайбами Александра Рыкова и Артемия Низамеева, завершив первый период с преимуществом.

Во второй двадцатиминутке Михаил Мальцев и Нэйтан Тодд вернули лидерство магнитогорцам. Однако на последней минуте основного времени Михаил Григоренко сравнял счёт. В серии буллитов сильнее оказался «Трактор».

Челябинская команда взяла реванш за поражение от «Металлурга» 19 ноября, когда уступила сопернику в овертайме со счётом 5:6. После той встречи «Трактор» обыграл «Ладу» (5:2) и «Автомобилист» (3:2).

Защитник магнитогорцев Валерий Орехов отметился сотой результативной передачей в КХЛ. Всего на счету 27-летнего хоккеиста 141 очко в 514 матчах. По итогам встречи «Трактор» поднялся на четвёртое место Восточной конференции с 36 очками. «Металлург» сохранил лидерство с 46 баллами.

Ранее Life.ru сообщал о крупной победе «Трактора» над петербургским СКА. Челябинские хоккеисты разгромили соперника со счётом 5:1.