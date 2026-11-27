Казахстанский «Барыс» впервые за пять лет обыграл петербургский СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Астанинский клуб одержал победу со счётом 7:4 в матче регулярного чемпионата и прервал серию из девяти поражений подряд в противостоянии с армейцами.

В составе победителей дубль оформил Асанали Саркенов, который отличился на 14-й и 54-й минутах. Ещё по одной шайбе забросили Тайс Томпсон (10-я минута), Джейк Масси (27-я), Алихан Омирбеков (40-я), Самат Данияр (56-я) и Всеволод Логвин (57-я). У петербуржцев голами отметились Егор Савиков (9-я), Василий Глотов (19-я), Амир Нугманов (55-я) и Никита Дишковский (60-я).

До этого «Барыс» последний раз побеждал СКА 17 октября 2021 года. Тогда казахстанский клуб оказался сильнее в серии буллитов — 4:3. После той встречи армейцы выиграли девять очных матчей подряд, однако теперь успешная серия петербуржцев завершилась.

Победа позволила «Барысу» подняться на седьмую строчку Восточной конференции КХЛ. Казахстанская команда набрала 33 очка за 31 матч, тогда как СКА с 30 баллами после 30 встреч занимает девятое место на Западе. Следующие игры оба клуба проведут 29 ноября: «Барыс» встретится на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком», а подопечные Андрея Разина примут уфимский «Салават Юлаев».