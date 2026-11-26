Московский ЦСКА одержал первую победу над «Спартаком» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В третьем столичном дерби армейцы разгромили красно-белых со счётом 5:1. Встреча прошла на арене «Мегаспорт».

Главным героем матча стал Марат Хайруллин, оформивший дубль. Нападающий отличился на 38-й и 39-й минутах. Ещё дважды ворота соперника поразил Иван Дроздов — на 19-й и 31-й минутах. Также шайбу забросил Райли Савчук, отличившийся на 24-й минуте.

«Спартак» смог ответить лишь одним голом. На 50-й минуте отличился Даниил Пивчулин.

ЦСКА прервал неудачную серию в противостоянии с красно-белыми в нынешнем чемпионате. Два предыдущих матча остались за «Спартаком».

После 30 матчей у армейцев стало 46 очков. Команда лидирует в Западной конференции и общей таблице регулярного чемпионата. «Спартак» набрал 35 очков за 31 игру и занимает пятое место на Западе.

Следующий матч ЦСКА проведёт 30 ноября на домашнем льду против «Шанхай Дрэгонс». «Спартак» 28 ноября примет нижегородское «Торпедо».

Ранее московский ЦСКА оказался на вершине Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Армейцы на домашнем льду уверенно разобрались с новосибирской «Сибирью». Победа со счётом 4:1 позволила столичному клубу обойти ярославский «Локомотив» в турнирной таблице.