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Регион
Опубликовано 19 октября, 23:35

Трамп допустил срыв переговоров с Путиным по Украине в любой момент

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Переговоры по Украине президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина могут сорваться «в любой момент». Об этом заявил республиканец журналистам в Белом доме.

Американский президент пояснил, что пока не хочет прерывать диалог на полпути, но может немедленно отказаться от дальнейших контактов, если они не приведут к результату. При этом Трамп подчеркнул, что вправе принять такое решение в любое время.

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Ранее Трамп положительно оценил действия России и председателя КНР Си Цзиньпина в отношении Украины. По словам американского лидера, Москва и Пекин могли предпринять гораздо больше, однако не стали использовать все свои возможности. Кроме того, президент США заявил, что он отказался вводить новые санкции против России, чтобы не сорвать переговоры по Украине.

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Тимур Хингеев
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