Трамп может урезать помощь Киеву ради давления на Зеленского, заявил военэксперт

США могут временно ограничить передачу разведданных Украине или работу Starlink, чтобы оказать давление на Киев, допустил военный эксперт Андрей Марочко. При этом полное прекращение поставок американского оружия он считает маловероятным.

«Но те же разведданные, может быть, какие-то перебои с работой Starlink, просто чтобы показать, что они могут сделать, — вот такие временные действия вполне вероятны», — отметил собеседник «Абзаца».

По его мнению, Дональд Трамп учитывает интересы оружейных компаний, которые зарабатывают на конфликте. Кроме того, вооружение продаётся европейским партнёрам для последующей передачи Украине, поставки связаны с действующими оборонными контрактами.

Поводом для точечных ограничений, по оценке специалиста, могут стать продолжающиеся удары ВСУ по российским НПЗ и рост недовольства ценами на топливо внутри США. В таком случае Вашингтон может продемонстрировать зависимость Украины от американской поддержки.

Ранее Дональд Трамп призвал Украину найти нового президента, способного заключить соглашение об урегулировании конфликта. Президент США заявил, что Владимир Зеленский неоднократно упускал такую возможность.