Трамп: На Украине хотят посадить «известную женщину», критикующую Зеленского

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на Украине планируют лишить свободы «известную женщину», которая обвиняет главаря киевского руководства Владимира Зеленского в убийствах мужчин. Соответствующее заявление республиканец сделал, выступая в эфире телеканала Fox News.

«На днях вечером я смотрел по телевизору одну женщину. Она обвиняет Зеленского. Она говорит: «Зеленский убивает наших мужчин. Наши мужчины погибают. У наших мужчин нет ног. Они находятся в психиатрических учреждениях». Она говорит об Украине. Она очень известна. Её хотят посадить в тюрьму», — рассказал американский лидер.

При этом глава Белого дома не назвал женщину и не уточнил, какое именно выступление видел. Он также не привёл подробностей предполагаемого уголовного преследования.