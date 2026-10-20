Трамп: На Украине хотят посадить «известную женщину», критикующую Зеленского
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что на Украине планируют лишить свободы «известную женщину», которая обвиняет главаря киевского руководства Владимира Зеленского в убийствах мужчин. Соответствующее заявление республиканец сделал, выступая в эфире телеканала Fox News.
«На днях вечером я смотрел по телевизору одну женщину. Она обвиняет Зеленского. Она говорит: «Зеленский убивает наших мужчин. Наши мужчины погибают. У наших мужчин нет ног. Они находятся в психиатрических учреждениях». Она говорит об Украине. Она очень известна. Её хотят посадить в тюрьму», — рассказал американский лидер.
При этом глава Белого дома не назвал женщину и не уточнил, какое именно выступление видел. Он также не привёл подробностей предполагаемого уголовного преследования.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог добиться более выгодных условий мирного урегулирования на Украине, если бы прислушался к его рекомендациям. По мнению американского лидера, конфликт удалось бы завершить значительно раньше. Также республиканец заявил, что Зеленскому пора искать кого-то другого для участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта вокруг Украины.
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