Трамп назвал Зеленского неподходящим лицом для взаимодействия с США

Американский лидер Дональд Трамп считает, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский не является лицом, с которым стоит договариваться. Об этом он заявил в интервью ведущему Newsmax.

«Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело», — сказал республиканец.

По утверждению президента США, с Зеленским договариваться сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Он также выразил недовольство решением Киева возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне усилий по прекращению конфликта. Кроме того, американский лидер признался, что не является большим поклонником экс-комика.

Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине в итоге удастся урегулировать, однако Владимир Зеленский не будет участвовать в достижении договорённостей. Эти слова стали очередной публичной критикой главаря киевского руководства со стороны президента США.