Президент США Дональд Трамп завершил пресс-конференцию в Белом доме конфликтом с корреспонденткой NBC News Моникой Альбой. Глава государства отказался выслушать её вопрос, назвал журналистку грубой и заявил, что ей не место в первом ряду.

Инцидент произошёл 20 ноября после возвращения Трампа из четырёхдневной поездки в Китай и на Филиппины. Пресс-конференция продолжалась около полутора часов. В ней также участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Основной темой встречи были итоги зарубежного турне, однако американский лидер затронул и другие вопросы, в том числе ситуацию вокруг Ирана, отношения с Россией и внутреннюю политику США.

Перепалка началась в заключительной части встречи, когда Трамп пригласил к трибуне главу аппарата Белого дома Стивена Миллера. Президент высоко оценил его работу, в том числе по вопросам иммиграции, и заявил, что у помощника большое сердце, хотя многие считают его слишком жёстким в миграционной политике. В этот момент Альба попыталась задать вопрос, связанный с обсуждаемой темой. Республиканец прервал корреспондентку и несколько раз спросил, какое издание она представляет.

Получив ответ, президент назвал её «очень грубым человеком». Когда Альба попыталась объяснить, что речь идёт об иммиграции, Трамп перебил её и сказал, что не разговаривает с ней. Затем он указал на место журналистки в зале и посоветовал ей пересесть в последний ряд. После инцидента на ситуацию отреагировал аккаунт оперативного реагирования Белого дома в соцсети X.

«Президента перебивает очень грубая неудачница из «фейковых новостей» с NBC. У этих людей действительно нет стыда. Отвратительно, как они себя ведут в присутствии президента Соединённых Штатов», — прокомментировала пресс-служба.

Напомним, у Дональда Трампа в сентябре уже был конфликт со СМИ, включая CNN, MS NOW и Politico, которые подали в суд против администрации США после того, как их журналистов лишили доступа в Белый дом. Своё решение Трамп объяснял претензиями к их публикациям и обвинял СМИ в распространении «фейковых новостей». Через неделю стало известно, что крупные американские телеканалы возобновили совместное освещение мероприятий с участием президента США.