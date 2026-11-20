В Калифорнии начали расследование в отношении бывшей пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии, которая неоднократно представлялась адвокатом, хотя не имела лицензии на юридическую практику. Поводом стала жалоба правозащитной организации Campaign for Accountability (CfA), сообщается на её официальном сайте.

Организация обратилась в коллегию адвокатов штата ещё 14 октября. Спустя месяц, 19 ноября, её представители получили письмо, подтверждающее начало проверки. Жалобу передали следователю и юридическому консультанту, которые должны установить, нарушала ли бывшая сотрудница администрации Дональда Трампа законодательство Калифорнии.

Претензии связаны с публичными выступлениями Захарии. По данным CfA, с марта 2025 года она как минимум 18 раз появлялась на Fox News с указанием адвокатского статуса, а также представлялась юристом в других телепрограммах. Кроме того, в её профессиональной биографии фигурировала должность главного юрисконсульта некоммерческой организации Fix California.

При этом диплом юриста у Захарии действительно есть: в 2011 году она окончила юридический факультет Университета Пеппердайна. Однако квалификационный экзамен для получения адвокатской лицензии женщина не сдала. Сама она ранее объясняла, что в тот период собиралась переехать к супругу в Китай, поэтому получение американской лицензии перестало быть для неё приоритетом.

В Калифорнии публичное представление себя действующим адвокатом без необходимого разрешения может считаться правонарушением. Максимальное наказание предусматривает до года заключения и штраф в размере тысячи долларов.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о назначении Захарии пресс-секретарём Белого дома. Она сменила Кэролайн Левитт, ушедшую в отпуск ради семьи и детей. До работы в президентской администрации Захария занималась коммуникациями в Министерстве внутренней безопасности США и Trump Media & Technology Group. Однако её дебютное выступление перед журналистами 13 октября оказалось неудачным: брифинг продлился всего 14 минут, а сама чиновница в какой-то момент оговорилась, назвав супруга президентом.

Уже 16 октября стало известно об увольнении Захарии после пяти дней работы. По информации американских СМИ, Трамп остался недоволен её общением с прессой и посоветовал пересмотреть решение занимать эту должность. Несмотря на столь короткую карьеру, бывшая сотрудница публично поблагодарила президента, назвав сотрудничество с ним большой честью.