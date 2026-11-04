Трамп под ударом: Как победа демократов повлияет на отношения США с Россией
Политолог Светов: Победа демократов осложнит сближение США с Россией
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Контроль демократов над Конгрессом может вынудить президента США Дональда Трампа искать компромиссы с оппозицией и осложнить нормализацию отношений с Россией, полагает политолог Юрий Светов.
Переход от угроз блокировать законопроекты к готовности сотрудничать эксперт назвал привычной переговорной тактикой Трампа. Перед голосованием тот повышал ставки, а теперь ему придётся договариваться. Иначе оставшиеся два года президентства могут пройти под давлением расследований, протестов и попыток импичмента.
На российском направлении политолог ожидает усиления сопротивления со стороны демократов. Они будут препятствовать сближению Вашингтона и Москвы по идеологическим причинам. При этом возвращения к прежним объёмам американской помощи Киеву собеседник «Вечерней Москвы» не прогнозирует.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что лидеры демократов связались с ним и предложили сотрудничество. Глава Белого дома заявил, что не намерен посвящать оставшиеся два года своего срока исключительно блокированию инициатив оппонентов.