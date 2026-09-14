Трамп поручил министрам США выполнять функции пресс-секретаря Белого дома

Главы ведомств, в том числе госсекретарь Марко Рубио и глава Минфина Скотт Бессент, временно будут проводить брифинги Белого дома вместо постоянного пресс-секретаря. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом из Ирландии.

Американский лидер пока не определился с постоянной заменой ушедшей Кэролайн Ливитт. По его словам, занять должность хотят многие, а список возможных кандидатов он мог подготовить в течение выходных.

«Некоторое время мы будем действовать следующим образом. Мы воспользуемся услугами министров, например, Марко Рубио», — заявил Трамп.

Помимо Рубио, президент назвал министра финансов Скотта Бессента, главу Минторга Говарда Латника и министра образования Линду Макмэон. Все они при необходимости смогут отвечать на вопросы прессы от имени администрации.

Подобный формат Белый дом уже использовал в начале сентября. Тогда на брифинг вместо пресс-секретаря вышел вице-президент Джей Ди Вэнс. Трамп уточнил, что следующим перед журналистами выступит Рубио.

Должность освободилась после ухода Ливитт. За последнее время Белый дом также покинули несколько других высокопоставленных чиновников, включая зампомощника президента по национальной безопасности Энди Бейкера и директора по законодательным вопросам Джеймса Брейда.

Ранее Вэнс рассказал о шутке Трампа перед одним из своих брифингов в Белом доме. По словам вице-президента, глава государства предупредил его, что может назначить пресс-секретарём, если тот слишком хорошо справится с общением с журналистами. Вэнс уже несколько раз выходил к прессе вместо постоянного представителя администрации. После ухода Кэролайн Ливитт эта должность остаётся вакантной.