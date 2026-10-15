Президент США Дональд Трамп пожелал Папе Римскому Льву XIV скорейшего выздоровления после операции по удалению злокачественной опухоли в лёгком. Американский лидер выразил надежду на успешное восстановление понтифика, несмотря на серьёзность заболевания. Об этом он заявил журналистам после выступления на предвыборном митинге в штате Аризона.

«Я просто хочу пожелать ему всего наилучшего, пусть поправляется скорее», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что врачи обнаружили у понтифика онкологическое заболевание. По мнению американского президента, диагноз требует серьёзного отношения, однако доступная информация о состоянии Льва XIV даёт основания рассчитывать на благоприятный исход. Он также передал главе Католической церкви слова поддержки.

Пожелания республиканца прозвучали спустя несколько месяцев после публичных разногласий между президентом США и понтификом. В апреле американский лидер критиковал Льва XIV за его высказывания о военных действиях на Ближнем Востоке. В частности, Папа Римский осуждал угрозы уничтожения и призывал стороны конфликта к миру. Несмотря на прежние разногласия, теперь Трамп выразил поддержку главе Католической церкви.

Напомним, что у Папы Римского Льва XIV диагностировали аденокарциному правого лёгкого. Впервые о необходимости медицинского вмешательства понтифик рассказал 11 октября после планового обследования. Тогда он объяснил, что специалисты обнаружили небольшое образование на ранней стадии и рекомендовали его удалить. Хирургическое лечение провели в римской клинике «Джемелли» под руководством профессора Стефано Маргариторы. Врачи использовали видеоассистированную методику, которая позволяет проводить вмешательство через небольшие разрезы. После операции Ватикан отменил публичные аудиенции понтифика до 20 октября. Предполагается, что Лев XIV проведёт в больнице около недели, а необходимость дополнительного лечения медики определят после дальнейших исследований.