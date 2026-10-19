Трамп призвал Европу закрыть границы и выдворять участников протестов

Президент США Дональд Трамп выступил за закрытие европейских границ и высылку людей, которых считает преступниками. В противном случае, по его оценке, Европу ждёт крах. Свою позицию он изложил в беседе с журналистами.

Американский лидер также причислил к подлежащим высылке участникам протестов людей, выступающих на улицах европейских стран.

Ранее Трамп призвал французские власти срочно закрыть границы на фоне масштабных протестов и беспорядков в стране. Американский лидер возложил ответственность за происходящее на миграционную политику Парижа. Республиканец также связал происходящее с распространением ислама во Франции.