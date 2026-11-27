Трамп против, Европа настаивает: Миллиарды для Киева углубляют раскол между союзниками
Politico: Между Трампом и Европой усиливаются разногласия по Украине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами по вопросу поддержки Украины продолжают нарастать. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным издания, во время разговора с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским 19 ноября президент США Дональд Трамп раскритиковал многомиллиардные расходы на вооружение и финансирование Киева. Однако в Брюсселе окончательно не отказались от планов предоставить Украине дополнительный кредит на €45 млрд в 2027 году.
Американский спецпосланник Джаред Кушнер ранее рассказал, что Трамп предложил европейским союзникам направлять средства на развитие собственной экономики. Вместе с тем президент Финляндии Александр Стубб пояснил, что речь шла о перераспределении расходов после завершения конфликта.
Как отмечает Politico, европейские правительства становятся более склонными отстаивать свои позиции в спорах с американской администрацией. Помимо украинского вопроса, источниками напряжённости стали налогообложение технологических компаний и планы ЕС отдавать предпочтение европейским производителям при оборонных закупках.
Накануне Кушнер назвал происходящее на Украине прокси-войной, указав на роль европейских государств в финансировании и вооружении Киева. Кроме того, Джаред Кушнер назвал Владимира Путина гроссмейстером политики и исторической личностью. Американский представитель подчеркнул, что независимо от отношения к решениям российского лидера нельзя отрицать масштаб его фигуры и роль в мировой истории.
Больше новостей о международных отношениях и заявлениях мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.