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Регион
Опубликовано 19 октября, 22:59

Трамп раскритиковал Зеленского за слова о неправильной стороне США в конфликте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал слова главаря киевского руководства Владимира Зеленского о том, что Трамп выступает на неправильной стороне истории. Об этом республиканец сказал журналистам.

«Зеленский не знает, что говорит», — отметил глава Белого дома.

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Ранее Трамп заявил, что Зеленскому пора искать кого-то другого для участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта вокруг Украины. Кроме того, хозяин Белого дома утверждает, что Зеленский не заинтересован в прекращении войны, поскольку продолжает получать крупную финансовую помощь от европейских государств.

Больше новостей о международных отношениях, переговорах по Украине и решениях Вашингтона — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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