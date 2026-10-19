Трамп раскритиковал Зеленского за слова о неправильной стороне США в конфликте

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал слова главаря киевского руководства Владимира Зеленского о том, что Трамп выступает на неправильной стороне истории. Об этом республиканец сказал журналистам.

«Зеленский не знает, что говорит», — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому пора искать кого-то другого для участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта вокруг Украины. Кроме того, хозяин Белого дома утверждает, что Зеленский не заинтересован в прекращении войны, поскольку продолжает получать крупную финансовую помощь от европейских государств.