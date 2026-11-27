Президент США Дональд Трамп допустил, что сохранение России в составе Группы восьми могло изменить ход событий и предотвратить конфликт на Украине. Тем самым американский лидер вновь поставил под сомнение эффективность формата G7 без участия Москвы.

В разговоре с журналистами республиканец обратил внимание на то, что прежнее объединение обладало большим влиянием. Он оценил G8 как более могущественную площадку для международного взаимодействия, чем действующая «семёрка». Американский президент также предположил, что российский лидер Владимир Путин мог бы не допустить начала боевых действий, если бы Россия продолжала участвовать в работе объединения.