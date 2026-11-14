В Новом Орлеане 32 человека попали в больницы после столкновения танкера с речным круизным судном, которое в результате аварии перевернулось. Несмотря на серьёзность происшествия, никто не погиб и не пропал без вести. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Трудно поверить, но в результате этого серьёзного столкновения никто не погиб. Тридцать два человека находятся в больнице», — написал американский лидер.

Авария произошла 13 ноября на реке Миссисипи. Танкер Atlantic Asphalt врезался в пассажирское судно American Heritage, стоявшее у причала в порту Нового Орлеана. По предварительным данным, нефтеналивное судно потеряло управление. После мощного удара круизный теплоход начал набирать воду, накренился и в итоге опрокинулся на бок.

В момент происшествия на борту находились пассажиры и члены экипажа. Часть людей уже готовилась сойти на берег, когда произошло столкновение. На место незамедлительно прибыли спасатели, сотрудники береговой охраны и полиция. Всех находившихся на судне удалось эвакуировать.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось остановить все вылеты самолётов в стране из-за чрезвычайных обстоятельств и угрозы безопасности. Продолжаются массовые сбои в авиасообщении. Что известно к этому часу о сбое в системе связи авиадиспетчерских центров в США — в материале Life.ru.